اليو بادجي : رفضت عرضاً مغرياً من الصين وهذه كواليس مشادتي مع رمضان صبحي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح السنغالي اليو باجي مهاجم الأهلي عن وصول عدة عروض بعد تألقه مع منتخب نسور التيرانجا ولكن فضلت الانتقال للدوري السويدي، وبعد الانتقال إليه سجلت في كل مباريات الديربي بالسويد وكنت العب في فريق كبير ولم يكن سهل تحقيق كل ما أتمناه.
قال بادجي في تصريحات لقناة الأهلي :"آخر موسم في السويد كنت في القمة.. هناك نادي صيني قدم عرضا ماليا مناسبا ولكني رفضت وأجبروني على الانتقال للصين ولكني رفضت وهم غضبوا مني ، ووصلني عرض رابيد فيينا النمساوي في آخر يوم بالانتقالات وكنت راغبا في الرحيل بأي شكل لذا وافقت على العرض".
وأضاف بادجي أنه يرتبط بعلاقات جيدة مع معظم لاعبي الفريق وعلى رأسهم محمود عبد المنعم كهربا ووليد سليمان ورامي ربيعة، ياسر ابراهيم، مؤكداً أن جميع اللاعبين يحرصوا دائماً على الاطمئنان عليه والوقوف بجانبه في أي أزمة قد تحدث له.
وكشف بادجي كواليس مشادته مع رمضان صبحي مؤكداً أن الموضوع لم يعدو مجرد انفعال ومشادة بسيطة في الملعب بسبب ارتفاع درجة الحرارة وقوة التدريب وتصالحنا بعدها وتحدثنا، مؤكداً أنه يكن لرمضان صبحي كل الاحترام والتقدير.
ويحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار في تدريبات لاعبي الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التي قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا في العالم.
وكان فاير قد طالب لاعبي الأهلي بعمل تحدي فيما بينهم يقوم على خوض كل لاعب لتدريب معين ويقوم بارساله للاعب الذي يليه على مستوى أرقام الفريق مما يعني أن يقوم اللاعب رقم 1 بخوض مران معين ثم يرسله للاعب رقم 2 واللاعب رقم 2 يرسله للاعب رقم 3 وهكذا بحيث يكون الأمر بمثابة التحدي التدريبي بين اللاعبين.
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