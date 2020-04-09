وكيل روجاني يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف دافيد تورتشيا، وكيل دانيلي روجاني مدافع يوفنتوس، تطورات الحالة الصحية الخاصة بلاعب بيانكونيري بعد إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وسبق وأعلن نادي يوفنتوس إصابة روجاني بكورونا، ليصبح أول لاعبي الدوري الإيطالي إصابة بالوباء، تلاه ثنائي البيانكونيري بليز ماتويدي وباولو ديبالا.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو "سبورتيفا" قال وكيل روجاني: "ستنتهي فترة الحجر الصحي الخاصة به خلال الأيام القليلة المقبلة".

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وأضاف: "سيجري اختبارات أخرى بعد عيد الفصح لتحديد ما إذا كان بإمكانه مغادرة الغرفة التي يقيم فيها أم لا".

وعن الأعراض التي شعر بها قال وكيله: "لقد تدرب كالمعتاد بعد مباراة يوفنتوس وإنتر بالكالتشيو، ثم ارتفعت درجة حرارته إلى 37.4، لم تكن هناك أعراض أخرى".

وواصل: "من المؤسف أنه الاختبار أثبت إيجابية العينة، ولكن من حسن الحظ أنه تم رصده في وقت مبكر جدا".

جدير بالذكر أن روجاني كان على مقاعد بدلاء فريقه ضد إنتر ميلان في مباراة بالدوري الإيطالي، لكنه لم يشارك في المباراة.