بشكتاش يستقر على بديل النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تركية، إن إدارة نادي بشكتاش، استقرت على بديل المصري محمد النني لاعب الفريق تحسبًا لفشل المفاوضات بين إدارة آرسنال الإنجليزي والنادي التركي.

ويلعب النني في صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة لمدة موسم، ومن المقرر أن تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وتبحث إدارة النادي التركي على الإبقاء على خدمات اللاعب المصري بعد توصية من مدرب الفريق سيرجين يالشين.

وقالت صحيفة "فوتو سبور" إن إدارة نادي بشكتاش تواصلت بالفعل مع النادي الإنجليزي لبحث إمكانية الإبقاء على خدمات النني لمدة موسم آخر.

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وأضافت الصحيفة التركية، أن الوكيل الذي يقود المفاوضات بين آرسنال وبشكتاش، أبلغ الأخير بوجود بديل مناسب في حالة لم تتم المفاوضات مع إدارة النادي الإنجليزي.

وأوضحت "فوتو سبور" أن بديل النني هو مارتن هسيك لاعب سبارتا براج التشيكي الذي أنهى تعاقده مؤخرًا مع إدارة ناديه ليصبح لاعب حر.

وكانت بعض التقارير قد لفتت إلى أن بشكتاش يرغب في تجديد إعارة النني، بشرط أن يتحمل النادي الإنجليزي نصف راتب اللاعب المصري في الموسم الجديد، على أن يقوم بشكتاش بدفع نفس تكلفة الإعارة الخاصة باللاعب بنفس شروط الموسم الحالي إذا تم الاتفاق على الأمر ذاته بين الطرفين.

جدير بالذكر أن مصدر مقرب من محمد النني، أكد لمصراوي أن النجم المصري يرغب في العودة إلى انجلترا الموسم المقبل بدلًا من البقاء في الدوري التركي في حالة حصوله على عرض مناسب.