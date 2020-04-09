بادجي: الأهلي أفضل من كل أندية نصف نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد

اعتبر السنغالي أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي فريقه هو الطرف الأفضل من بين الرباعي المتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نصف النهائي، بينما يواجه الزمالك فريق الرجاء في نصف النهائي الأخر، أملا في الوصول للمباراة النهائية.

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وفي تصريحات لقناة "الأهلي" قال أليو بادجي :"الأهلي هو الطرف الأفضل من بين الأندية المتأهلة لنصف النهائي، نحن أفضل من الأندية الثلاثة الأخرى".

وأضاف المهاجم السنغالي :"الأمر يتلخص في الإيمان والثقة بالقدرة على تحقيق اللقب، يجب أن نحارب من أجل الفوز بالبطولة، ولدي يقين بأننا سنفوز بالكأس".

وأنهى بادجي :"الأهلي يمتلك لاعبين دوليين على أعلى مستوى، المنافسين أيضا يتمتعون بلاعبين مميزين، لكننا نمتلك نوعية من اللاعبين الذين يمكنهم صناعة الفارق".