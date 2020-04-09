لاعب آرسنال السابق: فيرنر قد يتسبب في رحيل صلاح عن ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال تشارلي نيكولاس لاعب آرسنال الأسبق، إن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الحالي، قد يكون الأقرب للرحيل عن آنفيلد خلال الفترة المقبلة، إذا سعى الريدز للتعاقد مع تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني.

وارتبط ليفربول بضم فيرنر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط هجوم الفريق الإنجليزي مع بداية الموسم المقبل.

من جانبه، يرى نيكولاس إن تعاقد ليفربول مع فيرنر، قد يفتح الباب أمام صلاح للرحيل عن الريدز.

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وخلال تصريحات لشبكة سكاي سبورتس قال لاعب أرسنال الأسبق: "مع ارتباط ليفربول بضم فيرنر وعدة صفقات أخرى، أرى أن صلاح هو الأقرب للخروج من ملعب آنفيلد".

وأضاف: "بالنسبة لي، أُفضل بقاء ساديو ماني، حتى ليونيل ميسي لاعب برشلونة وضعه ضمن اختياراته للكرة الذهبية".

وتابع: "ماني لاعب كبير، سرعته تخيف دفاعات المنافسين، صلاح أيضًا لاعب رائع تحبه جماهير ليفربول، لكن في رأيي أن اللاعبين الذين يجب أن يحتفظ بهما ليفربول هما ماني وربيرتو فيرمينو".

جدير بالذكر أن صلاح انضم إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2017/2018 قادمًا من روما الايطالي، وشارك الفرعون المصري في تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.