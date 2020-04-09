بادجي يتحدث عن مشادته مع رمضان: "لاعب كبير ويتفهم ما حدث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

تحدث أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي عن المشادة التي نشبت بينه وبين رمضان صبحي في التدريبات قبل فترة إيقاف النشاط الرياضي في مصر بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي تصريحات لقناة الأهلي قال أليو بادجي :"رمضان لاعب جيد جدا، هو من أفضل اللاعبين في النادي الأهلي، أكن له كل الاحترام، لكنه شخص لا يتحدث كثيرا، وما حدث بيننا يحدث دوما في الملعب".

وكانت مشادة كلامية قد حدثت بين رمضان صبحي وأليو بادجي بسبب خلاف فني في الملعب قبل أن يتم احتواء الأمر سريعا بين الثنائي، ويعلق كل منهما على الأمر بصورة إيجابية.

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وأضاف مهاجم الأهلي :"العصبية دائما تحضر في الملعب، من الوارد أن ينفعل لاعب مع أخر، هذا جزء من كرة القدم، لكن بعد المشادة تحدثت مع رمضان وانتهى كل شيء نهائيا".

وعن رمضان قال بادجي :"رأيت الروح الكبيرة التي يتدرب بها رمضان صبحي رغم عدم اكتمال الشفاء من الإصابة، يمكنني الحكم بأنه لاعب رائع ومهم للنادي الأهلي".

وأنهى بادجي "رمضان صبحي أخي وصديقي، لا أكن أي شيء سيئ تجاهه، على العكس أكن له كل الاحترام، فهو لاعب كبير ويتفهم مثلي حقيقة ما يحدث في الملعب أحيانا، علينا تقبل ذلك لأنه جزء من الحياة".