الأهلي يوضح تطورات التعاقد مع ظهير أيمن وتمديد عقد فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن هناك الإدارة وصلت لخطوات إيجابية لتمديد التعاقد مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وكان النادي الأهلي قد نجح في التعاقد مع فايلر قبل انطلاق الموسم بعقد لمدة موسم واحد بين الإدارة وبين مدرب أندرلخت السابق.

وقال توفيق في تصريحات لقناة الأهلي، عن الأنباء التي ترددت عن التعاقد مع ظهير أيمن: "طبيعي أن يتردد أسماء بعض اللاعبين بعد إعلان أحمد فتحي الرحيل بنهاية الموسم، ولكن جميع الأسماء التي ترددت هي اجتهادات ليست صحيحة".

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وأكمل: "كنا مازلنا في وسط الموسم قبل التوقف بسبب كورونا، الدور الأول للدور لم ينته، ومستمرين في بطولتي كأس مصر ودوري الأبطال".

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري، ووصل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث تنتظره مباراة أمام الوداد المغربي.

وعن التجديد مع وليد سليمان صانع ألعاب الفريق: "تجديد وليد لم يستغرق أكثر من 10 دقائق".