ميسي يعلق على شائعات انتقاله إلى إنتر ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني على شائعات رحيله عن كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

وارتبط ميسي خلال الفترة الأخيرة بالرحيل عن برشلونة، بعدما قال ماسيمو موراتي رئيس إنتر ميلان السابق أن حلم النيراتزوري بضم اللاعب الأرجنتيني "مشروعا" لافتًا إلى أن كل شئ قد يحدث بعد أمة فيروس كورونا المستجد.

وقامت إحدى المواقع الالكترونية بالتأكيد على أن ميسي فتح باب المفاوضات بالفعل مع أندية أخرى لبحث رحيله المحتمل عن الفريق الكتالوني، كما لفتت إلى أن البرغوث الأرجنتيني قد يتوجه إلى إنتر ميلان، على أن ينضم لاوتارو مارتينيز مهاجم النيراتزوري إلى برشلونة.

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وقام ميسي بنشر "ستوري" عبر حسابه على انستجرام لإحدى المواقع الالكترونية التي أكدت أن ميسي فتح باب المفاوضات للرحيل عن برشلونة.

وعلق ميسي قائلًا: "أخبار وهمية.. لحسن الحظ ألا أحد يصدقهم".

جدير بالذكر أن ميسي خاض مع برشلونة 718 مباراة فيمختلف البطولات، سجل خلالهم 627 هدفا وصنع 261 تمريرة ناجحة.