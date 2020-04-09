بالصور.. وادي دجلة يتبنى حملة فريدة للتوعية ضد كورونا من برج القاهرة

أعلنت مجموعة أندية وادي دجلة عن دعمها الكامل للشعب المصري في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، عن طريق إضاءة عبارتي "إحمي نفسك" و "Stay Home, Stay Safe" بإرتفاع مبنى برج القاهرة، وذلك خلال ساعات حظر التجوال لحث المواطنين على أهمية اتباع التعليمات وتقليل فرص الإصابة بالفيروس وسط جموع الشعب المصري .

ونشر الحساب الرسمي لأندية وادي دجلة عبر موقع "فيس بوك"،

صور لبرج القاهرة تظهر عليه عبارة "Stay Safe".الجدير بالذكر أن مجموعة أندية وادي دجلة هي الجهة المنوطة حالياً بإدارة برج القاهرة، حيث تعمل على تنفيذ مشروع لتطوير البرج، بالإضافة الى إعادة هيكلة وصيانة جميع المنشآت الخاصة به، من أجل إعادته إلى بريقه ورونقه الذى اعتاد أن يكون عليه الفترة الماضية، وجعله وجهة مشرفة لمصر والمصريين.وعلق الأستاذ طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة قائلا: "إن هذه المبادرة نابعة من حرص مجموعة أندية وادي دجلة على سلامة المواطنين ومشاركة الدولة جهودها في مواجهة فيروس كورونا".ومنذ بداية تفشي فيروس كورونا في مصر، حرصت أندية وادي دجلة على المساهمة الفعالة للتغلب على إنتشار الفيروس، فقد أعنلت المجموعة سابقا عن مساهمتها بكل مخزون اللحوم والخضروات في جميع الأندية بمحافظات مصر والتبرع بها للفئات المستحقة لها في الفترة الحالية.