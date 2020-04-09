جماهير الأهلي تحتفل بعيد ميلاد جوزيه عبر تويتر

دشنت جماهير الأهلي هاشتاج باسم "مانويل جوزيه" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك في يوم ميلاده الرابع والسبعين، وذلك بعدما قدم مسيرة رائعة مع النادي الأهلي المصري.

ونشر الحساب الرسمي النادي الأهلي تغريدة كتب فيها "صائد البطولات في أدغال افريقيا..لقب بالساحر وهو أسطورة.. معشوق الجماهير مانويل جوزية .. كل عام وانت بخير".

أما الدكتور محمد عدل، المنتج السينمائي ورئيس قناة الأهلي قال "اليوم عيد ميلاد مانويل جوزيه.. كل سنة وانت طيب بعدد الايام واللحظات اللى فرحتنا بها ماتش ال1/6 بنذيعه تحية له فى عيد ميلاده".

أشرف عاطف دون "مانويل جوزيه أفضل مدرب شاهدته وأفضل شخصية أيضًا شكرًا لك يا أسطورة، يوم ميلاد سعيد".



قال الصحفي عمرو فهمي "كانت مشاهدة تدريبات مانويل جوزيه متعة خاصة لي مكانش بيزهق فى تعليم وتحفيظ اللاعبين، كان بيحب طريقة فرض السيطرة وهزيمة المنافسين نفسيا فى الملعب قبل تسجيل الأهداف، عيد ميلاد سعيد لمانويل جوزيه المدرب الأنجح فى تاريخ الأهلي".

حساب باسم ميديا الأهلي كتب "اكبر النتائج التى حققها مانويل جوزيه مع الاهلي، الاهلي 1/6 الزمالك، الاهلي0/6 الاسماعيلي، الاهلي 0/6 الاتحاد السكندري".

بهاء "هو مش بس مدرب جاب بطولات و كسر أرقام قياسيه مش بس مدرب أرعب قاره كامله لا هو مدرب أنهي الغريم التقليد ليك و قتله إكلينيكياً في عز

ما يسمي بجيلهم الذهبي و حول جيل ذهبي لفريقه هو، علاقته بينا مش مدرب جاب بطولات والله هو مانويل جوزيه وحده وحده خارج اي مقارنه مع اي شخص".



أمير هشام "في عهده كانت فرص فوز الأهلي بدوري الأبطال تساوي فرص فوز الأهلي بالدوري العام..كل سنة وانت طيب يا أسطورة".

حساب أخر لمشجعي الأهلي كتب "اليوم نحتفل بعيد ميلاد أسطورة التدريب مانويل جوزيه صائد البطولات وصاحب الارقام القياسية التى لم تتحقق فى تاريخ الكرة المصرية او الافريقية، الساحر الأسد الذي انقض علي البطولات المحلية والقارية دون رحمة مؤسس قانون الغابة والذي أعلن لأدغال القارة أن أفريقيا لهاملك واحد وهو الأهلي".

حساب الكابيتانو كتب "المكانة اللي اكتسبها مانويل جوزيه عند النادي والجمهور، مكانتش لظروف فنية وإنه مدرب عظيم وبس، جوزيه كان بيتكلم زي المشجع وبيتصرف زي المشجع.. جوزيه واحد مننا".