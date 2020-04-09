صندوق استثماري سعودي يقترب من شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي

اقترب صندوق الاستثمار العام التابع للمملكة العربية السعودية من شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزى، وذلك عقب تقديم عرض كبير لرئيس النادي.

وكشفت صحيفة تيليجراف البريطانية أن صندوق الاستثمار التابع للمملكة العربية السعودية اقترب من الحصول على 80% من ملكية نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة بأن المملكة العربية السعودية قدمت عرضًا ماديًا لملاك نيوكاسل تبلغ قيمته 340 مليون جنيه إسترليني لشراء النادي الانجليزي.

كما أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن جماهير نيوكاسل لا ترغب في استمرار مايك اشلي كمالك للنادي الذي لا يملك شعبية بين الجماهير، أن المفاوضات مستمرة في اللحظات الجارية بين مايك آشلي والجانب السعودي، في منزل مالك نيوكاسل.

كانت وزارة

نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.وأشارت الصحيفة بأن المملكة العربية السعودية قدمت عرضًا ماديًا لملاك نيوكاسل تبلغ قيمته 340 مليون جنيه إسترليني لشراء النادي الانجليزي.كما أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن جماهير نيوكاسل لا ترغب في استمرار مايك اشلي كمالك للنادي الذي لا يملك شعبية بين الجماهير، أن المفاوضات مستمرة في اللحظات الجارية بين مايك آشلي والجانب السعودي، في منزل مالك نيوكاسل.كانت وزارة الرياضة أعلنت تعليق النشاط الرياضي في السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا

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