مدرب الهلال السعودي يوافق على تخفيض راتبه

كشف الرومانى رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى عن موقفه بشأن تخفيض راتبه لمواجهة الأزمة التى تمر بها الأندية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووافق الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي على طلب إدارة النادي بتخفيض راتبه الشهري بنسبة 50 في المئة لمدة أربعة أشهر.

وصرح لوسيسكو لصحيفة “تليكوم سبورت” الرومانية، أنه اجتمع مع بن نافل، مشيراً إلى أن رئيس نادي الهلال أبلغه بطلب الإدارة تخفيض جزء من رواتب اللاعبين والجهاز الفني لمدة 4 أشهر. ويأتي طلب إدارة الهلال بضرورة خفض رواتب اللاعبين والجهاز الفني، في ظل عدم قدرة الراعي الرسمي دفع نفس الأموال التي كان يدفعها.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس

كانت وزارة

في المئة لمدة أربعة أشهر.وصرح لوسيسكو لصحيفة “تليكوم سبورت” الرومانية، أنه اجتمع مع بن نافل، مشيراً إلى أن رئيس نادي الهلال أبلغه بطلب الإدارة تخفيض جزء من رواتب اللاعبين والجهاز الفني لمدة 4 أشهر. ويأتي طلب إدارة الهلال بضرورة خفض رواتب اللاعبين والجهاز الفني، في ظل عدم قدرة الراعي الرسمي دفع نفس الأموال التي كان يدفعها.ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥١ نقطة.كانت وزارة الرياضة أعلنت تعليق النشاط الرياضي في السعودية بمختلف الألعاب الرياضية والبطولات والمسابقات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

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