وزير الرياضة: جميع الاحتمالات واردة بشأن موقف المسابقات

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن كل الاحتمالات واردة بالنسبة لجميع المسابقات في الألعاب المختلفة وذلك بعد مرور الأسبوعين المقبلين مشيراً إلى أن هناك عدة سيناريوهات موضوعة وفق للظروف التي نمر بها.

واتخذت الدولة قراراً جديداً بمد حالة حظر التجوال في البلاد لمدة إسبوعين، مع قرار اتحاد الكرة بمد فترة تأجيل الموسم الرياضي.

كان وزير

أن هناك عدة سيناريوهات موضوعة وفق للظروف التي نمر بها.واتخذت الدولة قراراً جديداً بمد حالة حظر التجوال في البلاد لمدة إسبوعين، مع قرار اتحاد الكرة بمد فترة تأجيل الموسم الرياضي.كان وزير الرياضة قد أعلن مؤخراً تخصيص عددمن المدن الشبابية وتحويلها إلى مستشفيات عزل لاستقبال أصحاب الحالات المستقرة من المصابين بكورونا.

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