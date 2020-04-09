الكاف: تأجيل مباريات نصف نهائي إفريقيا السيناريو الأقرب

قال عبد المنعم باه الأمين العام للاتحاد الإفريقي أن تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية أمر وارد.

وأضاف، في حديثه لشبكة بي إن سبورتس، أن الوضع غير مستقر الآن، وتأجيل المباريات المقبلة هو السيناريو الأقرب، والجميع في الكاف يتابع الموضوع بجدية.

وأكد، أنه حتى الآن لم يتم إصدار أي قرار رسمي، لكن في حال استمرار الوضع كما هو في التوقيت الحالي فإنه لا مجال غير تأجيل مباريات نصف النهائي.

ويشهد النشاط الرياضي في أغلب بلدان العالم توقفاً تاماً بسبب تداعيات أزمة

يذكر أن مواجهات الدور نصف النهائي كان قد تحدد لها بداية شهر مايو المقبل. وتأجيل المباريات المقبلة هو السيناريو الأقرب، والجميع في الكاف يتابع الموضوع بجدية.وأكد، أنه حتى الآن لم يتم إصدار أي قرار رسمي، لكن في حال استمرار الوضع كما هو في التوقيت الحالي فإنه لا مجال غير تأجيل مباريات نصف النهائي.ويشهد النشاط الرياضي في أغلب بلدان العالم توقفاً تاماً بسبب تداعيات أزمة كورونا يذكر أن مواجهات الدور نصف النهائي كان قد تحدد لها بداية شهر مايو المقبل.

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