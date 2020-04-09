برشلونة يستعد للتخلي عن سيميدو لضم نجم السيتي

يسعى برشلونة الإسباني إلى إدخال نجمه البرتغالي نيلسون سيميدو، ضمن صفقة تبادلية مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقالت صحيفة صحيفة تيليجراف الإنجليزية إن برشلونة يتواصل مع مانشستر سيتي، من أجل التعاقد مع جواو كانسيلو،

لينتقل إلى الفريق الكتالوني مقابل توجه نيلسون سيميدو إلى الفريق الإنجليزي.

وأضافت أن كانسيلو لم يتمكن من التأقلم مع أجواء الدوري الإنجليزي منذ إنتقاله من يوفنتوس،

في حين يرغب برشلونة في التعاقد مع اللاعب وإدخال سيميدو في صفقة تبادلية، خاصة مع صعوبة دفع مقابل مالي كبير مع أزمة كورونا الحالية التي أثرت على الأندية ماليًا.

وكان كانسيلو انضم إلى مانشستر سيتي مطلع الموسم الحالي قادمًا من يوفنتوس، مقابل38 مليون يورو.