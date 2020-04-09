حسين السيد: الإعلام دائماً يدعم الأهلي في مركز حراسة المرمى

أكد حسين السيد حارس الزمالك السابق في حوارة لبرنامج أخبارنا بقناة الزمالك أن الإعلام دائما يساند الأهلي وهو السبب الرئيسي وراء مشاركة حراس الأهلي كأساسيين على حد وصفه بين صفوف المنتخب .

وواصل في حديثه، ضارباً المثل بأنه رغم أنه كان أفضل حارس في مواسم ٩٠و٩١و٩٢ إلا أن شوبير كان هو الحارس الأساسي للمنتخب. السبب الرئيسي وراء مشاركة حراس الأهلي كأساسيين على حد وصفه بين صفوف المنتخب .وواصل في حديثه، ضارباً المثل بأنه رغم أنه كان أفضل حارس في مواسم ٩٠و٩١و٩٢ إلا أن شوبير كان هو الحارس الأساسي للمنتخب.

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