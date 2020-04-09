هيرتا برلين يستعين بمدرب رابع في موسم 2020/2019

قرر نادي هيرتا برلين أن يستعين بمدرب رابع هذا الموسم، حين أعلن اليوم الخميس تعيين المدرب الألماني “برونو لاباديا” خلفًا لألكسندر نوري الذي لم يمكث على رأس الجهاز الفني لأكثر من شهرين.

وتولى أسطورة منتخب ألمانيا “يورجن كلينسمان” تدريب هيرتا برلين في نهاية العام الماضي، خلفًا للمدرب الكرواتي “أنتي كوفيتش” يوم 27 نوفمبر 2019، وسرعان ما رحل كلينسمان يوم 11 فبراير 2020 بسبب سوء النتائج.

وخلف كلينسمان المدرب “ألكسندر نوري” بشكل مؤقت لحين جلب مدير فني دائم، واستطاع تحقيق الفوز في أول مباراة أمام بادربورن بالجولة ال22 من الدوري الألماني.

لكن وضع الفريق ساء أكثر، حيث مُني بهزيمة كارثية على ملعبه أمام كولن في الجولة التالية بخمسة أهداف دون رد، ثم سقط في فخ التعادل أمام فورتونا دوسلدورف 3/3 وفيردر بريمن 2/2 في المباراتين التاليتين، ما استدعى البحث عن مدير فني جديد يتمتع بخبرات واسعة في البوندسليجا يستطيع إعادة الفريق للطريق الصحيح في وسط الجدول.

ولدى برونو لاباديا مسيرة مميزة في الدوري الألماني خلال السنوات الماضية، حيث حقق نتائج رائعة مع أندية شتوتجارت وهامبورج وفولفسبورج، كما درب في بداية مسيرته المهنية ناديي دارمشتات وباير ليفركوزن.

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تغيير في الخطة

لم يكشف نادي هيرتا برلين عن مدة عقد المدرب الجديد، لكن تقارير إعلامية رجحت أنه سيستمر مع الفريق حتى 2022، في تغيير واضح من جانب الإدارة لما كانت تخطط له بإبقاء نوري حتى نهاية الموسم والتعاقد مع مدرب جديد في الصيف.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيرتا برلين (مايكل بريتز) “إن إدارة الفريق كانت تنوي التعاقد مع مدير فني جديد مع حلول نهاية الموسم الجاري، لكنها فضلت القيام بذلك في الوقت الحالي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)”.

وأضاف “لقد أظهر برونو قدرته مع الأندية التي أشرف على تدريبها خلال السنوات الماضية، وكانت له لمسة في تطوير الفرق ونقلهم إلى مراكز متقدمة في الترتيب”.

ويحتل هيرتا برلين المركز الثالث عشر بفارق ست نقاط عن مراكز الهبوط في ترتيب الدوري الألماني الذي جرى إيقافه حتى نهاية أبريل الجاري بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وحتى الآن لم تتضح الرؤية بخصوص موعد محدد لاستئناف المسابقة.

وسيبدأ لاباديا صاحب الـ 54 عامًا دوره الجديد مع الفريق يوم الإثنين المقبل، ليصبح رابع مدرب يتولى المسؤولية مع هيرتا برلين، وقال لاباديا “أنا وفريقي نتطلع بشكل كبير لتلك المهمة، هيرتا ناد لديه طموح وخطة واضحة”.