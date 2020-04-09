ماني يستبعد نفسه وصلاح من لقب الأفضل، ويوضح حقيقة عرض مانشستر يونايتد

استبعد النجم السنغالي “ساديو ماني” نفسه من الحصول على لقب أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، متجاهلاً زميله في هجوم ليفربول “محمد صلاح“، واضعًا تركيزه على قائده في الريدز “جوردان هندرسون” خلال حديث أدلى به لإحدى الإذاعات البريطانية اليوم الخميس.

واقترب “ليفربول” من تحقيق لقب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد غياب دام لأكثر من 30 عامًا، وكان ماني أحد أبرز عناصر الفريق على مدار المباريات التي لعبت قبل فترة التوقف بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى ثنائي خط الدفاع “ألكسندر آرنولد وفيرجيل فان دايك” وزميله في خط الهجوم محمد صلاح.

لكن ماني لا يرى أفضل من جوردان هندرسون بحجة تقديمه مستوى استثنائي في خط الوسط، ويحمل على عاتقه الكثير من المسؤوليات في التغطية العكسية خلف اللاعبين المتقدمين لأداء الدور الهجومي أو في مساندة المهاجمين ومدهم بالكرات الحاسمة.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة، لكن كل شيء معلق في الوقت الراهن بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح بريطانيا وأوقف الحياة تقريبًا.

يحتاج ليفربول لـ 6 نقاط من أجل حسم اللقب بصفة رسمية، إلا أن موعد العودة للعب المباريات المتبقية لم يتم تحديده بسبب فيروس كورونا.

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ومع اقتراب نهاية الموسم الحالي، بدأت الصحف والجماهير تتحدث عن اختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والتي بكل تأكيد لن تذهب إلى لاعب خارج ليفربول.

ماني يختار الأفضل في الدوري الإنجليزي

أشاد “ساديو ماني” بجميع لاعبي فريق ليفربول هذا الموسم، ولكن أستثنى “جوردان هندرسون“، وذكر انه لعب دورًا كبيرًا في قيادة الفريق إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال ماني في تصريحات لإذاعة “Talksport” نقلتها صحيفة “ديلي ستار”، عن مرشحه المفضل للفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا، قائلاً: “سأختار هندرسون، لقد كان جزءًا كبيرًا من نجاحنا هذا العام، وقدم اداءًا بشكل لا يصدق دفاعيًا وهجوميًا، كان جيدًا حقًا، إنه قائد عظيم”.

يذكر ان اللاعب السنغالي، لن يستطيع التصويت لصالحه في اختيار لاعب الموسم، ولكن من الواضح انه يُفضل التصويت لقائد الفريق هندرسون، على الرغم من ترشح فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح للفوز بالجائزة.

فكرت في الانضمام لمانشستر يونايتد

واعترف اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، انه كان قريبًا من الإنتقال إلى مانشستر يونايتد قبل الانضمام إلى ليفربول، قائلاً: “لم أتوقع اهتمام يورجن كلوب بضمي، وكنت أفكر أنا ووكيلي في قبول عرض مانشستر يونايتد، كان وقتًا صعبًا بالنسبة لي، وكنت لا أشارك حينها مع ساوثامبتون، لذلك لم أفكر في أن يتصل بي أحد، لكنني كنت سعيدًا لأن كلوب فعل ذلك”.