روجيه ميلا - فى مباراة الكاميرون وكولومبيا فى كأس العالم 1990 (صور:Getty)

لعب الأسطورة “ألبرت روجيه ميلا” مع منتخب الكاميرون فى الفترة من 1978 الى 1994، واستطاع ان يحصل على العديد من الألقاب مع منتخب الأسود، مثل كأس الأمم الأفريقية مرتين، كما حصل على لقب هداف أمم أفريقيا مرتين في نسختي 1986 و1988، وسوف نستعرض معكم فى هذه الموضوع فيديو جميع أهداف روجيه ميلا مع منتخب الكاميرون.

وشارك روجيه ميلا مع منتخب الكاميرون لكرة القدم في أول مباراة له معهم في عام 1978، وقد شارك في كأس العالم لكرة القدم 1982، وسجل أول هدف للمنتخب الكاميروني في المونديال أمام بيرو، وشارك بعدها في الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي عام 1987 أعلن روجيه ميلا اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب الكاميروني، لكن هذا القرار لم يستمر طويلًا، فبعد اعتزال ميلا بـ3 سنوات تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الكاميرون “باول بيا” الذي طلبه للعب مع المنتخب المشارك في كأس العالم لكرة القدم 1990، ليعود ميلا مجددا لصفوف المنتخب.

وبعد عودته من الاعتزال، شارك مع الكاميرون في مونديال 1990، ليبدأ وهو في عمر الـ38 كتابة أفضل فترة في مسيرته الكروية، حيث سجل أربعة أهداف في تلك البطولة، وقاد منتخب الكاميرون للتأهل إلى دور الستة عشر، وبعدها التأهل إلى دور الثمانية، في إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة في تاريخ المنتخبات الأفريقية خلال مشاركتها في المونديال، وفي دور الـ8 لعب منتخب الكاميرون أمام منتخب إنجلترا، ولكنهم خسروا في ذلك اللقاء ليودعوا البطولة من الباب الكبير.

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و في عام 1994 عاد روجيه ميلا ليشارك مع المنتخب في كأس العالم لكرة القدم 1994 بعمر 42 سنة، وقد سجل روجيه ميلا هدفاً في مرمى روسيا، وسجل اسمه في تاريخ كأس العالم كأكبر لاعب كرة قدم سناً يسجل فيه.

فيديو جميع أهداف روجيه ميلا مع منتخب الكاميرون

فيديو أفضل أهداف روجيه ميلا مع منتخب الكاميرون