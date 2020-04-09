بسبب كورونا.. توقعات بإعلان إفلاس 13 ناديا في ألمانيا

يتوقع رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتز كيلر أن تفلس الأندية نتيجة لانتشار وباء فيروس كورونا، ولكنه ما زال يأمل أن يستكمل الموسم خلف الأبواب المغلقة.



وقال كيلر لإذاعة "فينكس" اليوم الخميس "لا أعتقد أن المشهد العام لكرة القدم الألمانية سيكون كما هو بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا".



وأضاف "سنفتقد البعض، وأعتقد أنه كلما طالت المدة، شاهدنا إفلاسا في كرة القدم الاحترافية".



وبالنظر إلى أندية البوندسليغا التي تواجه مثل هذا المصير، قال "لا يمكن استبعاد هذا، كلما طالت مدة توقف اللعب، يرجح أننا لسوء الحظ سنصل لهذا السيناريو".



وأضاف "بالتأكيد في الدرجة الثانية، ويبدو الأمر أسوأ في الدرجة الثالثة"، مشيرا إلى أن أندية الهواة قد تنهار أيضا.



وأشارت مجلة "كيكر" الرياضية الأسبوع الماضي أن أربعة أندية من دوري الدرجة الأولى (بوندسليغا) وتسعة أندية من الدرجة الثانية قد تشهر إفلاسها بحلول يونيو/حزيران.



وطالب كيلر بمساعدة من الولايات الفدرالية، وقال إن كل شيء يعتمد على سرعة استئناف الدوريات الكبرى، حيث ستضمن الأندية دخلا كبيرا من البث التلفزيوني إذا استكمل الموسم.



وأكد مجددا أن المباريات ستقام خلف الأبواب المغلقة فقط إذا أعطت السلطات المختصة في البلاد الضوء الأخضر لإقامتها.



المصدر: الألمانية