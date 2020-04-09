وباء كورونا قد يفرض تغيير في نظام بطولة أمم أوروبا

أشارت تقارير إعلامية إلى إمكانية تغيير نظام بطولة أوروبا 2020 التي تم تأجيلها لصيف العام المقبل بسبب وباء كورونا.



ولم تعد البطولة التي من المفترض أن تقام في 12 دولة تلقى ترحيباً كبيراً من المدن المستضيفة سيما روما الإيطالية وبلباو الإسبانية اللتين ستستضيفان بعضاً من مبارياتها في دور المجموعات والأدوار الإقصائية، وذلك بسبب عدد الوفيات والإصابات وكذلك الأزمة الاقتصادية التي تأثرت بها الدول جراء تفشي وباء كورونا.



وتحوم الشكوك أيضاً حول المدن الأخرى نظراً لوجود حجوزات مسبقة قد تؤثر على استضافتها للحدث.



ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قراره النهائي بخصوص نظام البطولة في الفترة المقبلة مع إصدار جدول معدل للمباريات وأماكن إقامتها.





المصدر: بي إن سبورت

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