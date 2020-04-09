شكرا لقرائتكم خبر عن زلاتان إبراهيموفيتش ينضم لمران فريق هامربي السويدي للحفاظ على لياقته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك النجم زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان الإيطالي، في مران فريق هامربي السويدي بالعاصمة ستوكهولم من أجل الحفاظ على لياقته أثناء فترة الأزمة الجارية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويملك «إبراهيموفيتش» 25% من أسهم الفريق السويدي، بعدما قام بشرائها في نوفمبر الماضي.

وانضم اللاعب إلى بعض أعضاء الفريق الأول في النادي في المران التطوعي الذي تم بقيادة المدير الفني جيسبر يانسون، والذي رحب بانضمام «إبراهيموفيتش» للتمرينات مع فريقه.

وقال المدرب، في حوار للموقع الرسمي للنادي: «زلاتان هنا في ستوكهولم مع عائلته منذ فترة خلال فترة التوقف في أوروبا، وشعر أنه يريد لمس الكرة مجددًا، وبالطبع كنا سعداء بذلك لذا كان هنا اليوم وتدرب».

وأضاف: «خلال التوقف أجرينا تدريبات تطوعية، ويوم الاثنين سنستأنف التدريبات الجماعية، وبالطبع مرحب بزلاتان أن يتدرب معنا كذلك، ولكن يبقى أن نرى كيف سيتم ذلك».

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