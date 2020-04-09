شكرا لقرائتكم بادجي: خدت قرارين في الفرصة الضائعة أمام صن داونز ولو عاد بن الزمن سأسددها مباشرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف السنغالي اليو باجي مهاجم الأهلي كواليس اول مشاركة له ضد النجم الساحلي ، مشيرا إلى أن فايلر طالبه باثبات وجوده داخل الملعب، أن يقاتل من أجل تقديم كل ما لديه مع ضرورة مساعدة زملائه وكانت بداية موفقة بالنسبة لي.

قال بادجي في تصريحات لبرنامج "حوار خاص" والذي يقدمه الإعلامي أسامة حسني على قناة النادي الأهلي، : في مباراة بيراميدز كنت في قمة تركيزي ونجحت في صناعة الفارق مع زملائي والمساهمة في تحقيق الفوز وبالفعل وضعت في رأسي ضرورة تغيير النتيجة وتعاونت مع زملائي وسجلت هدف وصنعت الآخر لاليو ديانج، وفضلت منح الكرة في لعبة الهدف الثاني لأنه كان في وضعية افضل مني، واديت دوري بشكل جيد.

أردف أنه قدم ما عليه في مباراة صن داونز وساهم مع الفريق في تحقيق الفوز بمبارة الذهاب، كاشفا أن تفاجأ من مشاركته أساسيا في مباراة الإياب ولكنه كان على أتم استعداد ، وكان الأمر صعب بالنسبة لي وكنت أتمنى التسجيل في المباراة.

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واصل: "اضعت فرصة أمام صن داونز وكانت مهمة وكنت اتمنى تسجيلها لأنها كانت ستساعد فريقي ولكن هذا حال كرة القدم وقلت كان لازم اصوب مباشرة ولكن داخل الملعب كان لدي قرارين اما أوقف الكرة أو أسدد ولكني أوقفتها ولو عاد بي الزمن لسددت مباشرة.