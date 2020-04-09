شكرا لقرائتكم عضو مجلس ادارة الزمالك يوضح موعد مباراة الأبيض مع الرجاء المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك ، عن موعد إقامة نصف نهائي إفريقيا بين الزمالك المصري والرجاء المغربي في البطولة الأغلى للأندية.

وأضاف أنور في تصريحات خاصة لراديو مارس ، الإذاعة الخاصة المغربية، قائلا الاتحاد الافريقي لم يتمكن حتى الان من تحديد موعد مبارايات نصف نهائي افريقيا بين الزمالك والرجاء، حاله كحال باقى الاتحادات القارية والمحلية في العالم بسبب تفشي افيروس كورونا القاتل في أغلب دول العالم حيث أصاب مليون ونصف شخص وتسبب في وفاة 90 ألف مواطن على الأقل.

وواصل عضو الزمالك حديثه قائلا ، لم يصلنا حتى الان أي بيانات رسمية من كاف بخصوص مباراة الزمالك والرجاء المغربي في نصف نهائي افريقيا سواء باللعب على نفس النظام السابق ، او بإقامة مباراة واحدة .

وتابع أنور حديثه قائلا ننتظر عودة الطيران والمباريات وكاف لا يستطيع التحديد إلا بعد عودة الحياة إلى طبيعتها.

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وقال عضو مجلس إدارة الزمالك ، أن جميع لاعبى الفريق الأول بنادي الزمالك، يؤدون تدريبات يومية في منازلهم للحفظ على اللياقة البدنية ، مؤكدا أن التدريبات تتم جميعه بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون .

وواصل عضو الزمالك حديثه، أن هناك برنامج خاص عبر الواتس اب ويتم تجميع اللاعبين عبر جروبات ويخضع جميع اللاعبين لتمارين معينة يتم تنفيذها حسب إمكانيات كل لاعب في منزله على قدر الإمكان للحفاظ على الوزن بتعليمات طبيب التغذية الذى يحثهم على ضرورة تناول أنواع معينة من الأكل .

وتابع حمادة أنور حديثه قائلا : حال لاعبى الزمالك مثل اغلب أندية العالم ، حيث تتم التدريبات المنزلية في حديقة البيوت عبر التواصل مع المديرين الفنين للاعبين للحفاظ على اللياقة البدنية لحفاظ على المرونة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون