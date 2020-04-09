شكرا لقرائتكم جمال محمد علي: اللي مش عاجبه مشروع اللائحة يعترض عليها في الجمعية العمومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الأندية لها الحق في الموافقة على مشروع لائحة النظام الأساسي من عدمه والمقدم من قبل الجبلاية حالياً.

أضاف جمال محمد علي أن اللائحة يوجد بها بند خاص بلجنة الأندية المحترفة والتي تأتي ضمن لجنة المصالح العامة وستكون تحت اشراف اتحاد الكرة وليس لها صلاحيات مطلقة بالمفهوم الذي يراه البعض.

وقال نائب رئيس الجبلاية أن رابطة الأندية المحترفة يجب ان تظهر للنور ولابد أن تدخل مصر لكن مسألة موافقة الجمعية العمومية على اللائحة من عدمه أمر بعيد كل البعد عن اختصاصي فهو متروك للأعضاء أصحاب الحق في الموافقة أو الرفض.

وتابع جمال محمد علي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يرسل حتى الآن أية دعم مالي منذ اندلاع فيروس كورونا وأن الجبلاية تقوم على الاكتفاء الذاتي لها من الرصيد الذي تملكه من الموارد السابقة والتي يأتي على رأسها الودائع البنكية بالدولار والجنيه المصري.

وكشف جمال محمد علي أن اللجنة الخماسية لم تحدد بعد موعد لعقد اجتماع على مائدة واحدة نظراً للقيام بالاتصال والتشاور في أي قرارات بنظام الفيديو كونفرانس.

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وتلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تفيد بتأجيل مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام كينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والمقرر لها في الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر فى وقت سابق تأجيل مباريات تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى كان محدد لها الفترة من 25 حتى 31 مارس الماضى فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا من القادمين من أوروبا.

ونشر "كاف" عبر موقع تويتر بيانًا رسميًا موقع من السكرتير العام الجديد عبد المنعم باه يوضح فيه تأجيل المباريات حفاظا على سلامة اللاعبين فى الدول الأفريقية.

كان منتخب مصر يستعد لمواجهتي توجو يومي 26 و29 مارس الماضي على الترتيب في المجموعة السابعة وضم الفراعنة 4 لاعبين محترفين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) وتريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وخضع الأخير لاختبار فيروس كورونا مؤخرًا في ناديه اليونانى.