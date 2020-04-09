شكرا لقرائتكم حسين السيد: الزمالك يعاني من الظلم التحكيمي على مدار تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسين السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأبيض يعاني دائما من الظلم التحكيمي في المباريات علي مدار تاريخه .

واشار حسين السيد في تصريحات لقناة الزمالك ، إلي أن الاهلي دائما يتم مجاملته من الحكام ، مؤكداً علي وجود وقائع كثيرة تؤكد مجاملة التحكيم للفريق الاحمر .

واستشهد مدير الكرة السابق بنادي الزمالك ، بواقعة طرد أيمن عبد العزيز لاعب الفريق الابيض في أول عشر دقايق بمباراة القمة أمام الاهلي في التسعينات مما دفع الفريق للانسحاب ، مشيراً إلي أن هذا الطرد كان ظالماً.

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وقال حسين السيد : "هل يعقل أن يتم طرد لاعب في أول 10 دقائق بمباراة ديربي في لعبة لا تستحق ذلك فهذا موقف واحد يوضح المجاملة التي دائمًا ما يجدها الأهلي إلى جانب وجود العديد والعديد من الوقائع الأخرى".

من ناحية أخرى، وضع نادى الزمالك قائمة من اللاعبين الذين حددتهم إدارة النادى مع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق ستكون هى صفقات الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دراسة احتياجات الفريق والميزانية وملف الانتقالات بالكامل.

وحددت إدارة الزمالك قائمة تضم كلا من الجزائرى حسين بن عيادة ودونجا لاعب بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة ووليد الكرتى لاعب الوداد، وكريم العراقى ظهير أيمن المصري، بخلاف عمر جابر الذى أصبح قريبا من العودة لبيته الزمالك فى الصيف المقبل، وسيتم اجراء تعديلات فى قائمة الصفقات وفقا لعملية المفاوضات مع اللاعبين وادارات انديتهم.