شكرا لقرائتكم أمير توفيق: الأهلي أنهى تفاوضه مع بادجي في يومين ورحب بعد مكالمة فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أن السنغالي اليو بادجي كان مرحبا بالانتقال للأهلي، مشيا إلى أنه نجح في اقناعه هو وفايلر في اللعب للأهلي، وهو يعلم قيمة الأهلي جيدا، وتمت المفاوضات في يومين فقط.

قال توفيق في تصريحات لبرنامج "حوار خاص" والذي يقدمه الإعلامي أسامة حسني على قناة النادي الأهلي، أن بادجي اعتبر الأهلي المناخ المناسب له من أجل استعادة تألقه والعودة من جديد لقارة إفريقيا، واللاعب رحب بعد تلقيه مكالمة من فايلر.

كشف أن التفاوض مع وليد سيلمان لاعب الأهلي تم في في نصف ساعة امضاء والمفاوضات كانت في حدود 10 دقائق فقط.