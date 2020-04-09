شكرا لقرائتكم أمير توفيق: هناك رغبة من الأهلي وفايلر في تمديد التعاقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير توفيق مدير التعادقدات بالنادى الأهلى إن هناك رغبة من الإدارة الحمراء في تمديد تعاقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم موضحا أن المدرب هو الأخر رحب بعرض الأحمر.

وأكد أمير توفيق في تصريحات لقناة الأهلى أن التجديد لفايلر يسير في الاتجاه الإيجابي وهناك رغبة من الطرفيين في تمديد التعاقد رافضا الكشف عن احتياجاته المدرب السويسري الفنية.

ويحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار في تدريبات لاعبي الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التي قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا في العالم.