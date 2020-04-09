شكرا لقرائتكم بادجي: نفسي أحقق أمجاد مع الأهلي.. وعرضه كان الأكثر جدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف السنغالي اليو باجي مهاجم الأهلي كان هناك عرضين أحدهما روسي والآخر كرواتي قبل الانضمام للأهلي ولكن لم أشعر بجديتهما بعكس العرض الأحمر، مشددا على أن الأهلي نادي كبير داخل قارة إفريقيا.
قال بادجي في تصريحات لبرنامج "حوار خاص" والذي يقدمه الإعلامي أسامة حسني على قناة النادي الأهلي، " نفسي احقق أمجاد داخل الأهلي مثل أصحابي الأفارقة، كونه من أكبر الأندية".
أوضح أن عرض الأهل أعاد له الثقة وكان هناك نقاشات مثمرة، وفايلر تعامل بشكل جيد معي وشجعني على قبول التحجربة والعودة إلى إفريقيا، كما أن أمير توفيق ساعدني في مشاهدة مباريات للأهلي".
أشار إلى أن اليو ديانج أول لاعب التقى به في الأهلي ثم محمود كهربا وبعد ذلك غالبية اللاعبين.
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