شكرا لقرائتكم بادجي: من النادر أن تجد كل اللاعبين يحبونك كما في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السنغالي اليو باجي مهاجم الأهلي أنه نادرا ما تجد ناديا كل اللاعبين به يحبونك ووليد سليمان وكهربا ورامي ربيعة منهم.

قال بادجي في تصريحات لبرنامج "حوار خاص" والذي يقدمه الإعلامي أسامة حسني على قناة النادي الأهلي، : "تعلمت من كهربا بعض الكلمات العربية وهو خفيف الظل ومن أقرب اللاعبين إلي، كما أنه علمني كلمته الشهيرة "ني ني ني ني".

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أردف: الأهلي من أكثر الأندية التي تأقلمت معهم، وعلي معلول من أكثر اللاعبين الذين تأققلم معهم، وفي الأهلي أصبحنا أسرة وحيدة وسعيد للتواجد وسط هذه المجموعة، وكلهم جيدين مثل ياسر ابراهيم الذي يحاول تحفيزي رغم أنه لا يتحدث اللغة الانجليزية بشكل جيد وهو شخصية رائعة.

أكمل: كلام سامي قمصان يعطيني حافز على تقديم أفضل ماا لدي زأشكره على هذا الدعم لاسيما أنه قريبا من اللاعبين والجميع بالفريق يحبونه.