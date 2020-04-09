شكرا لقرائتكم بادجي: تغيير القرار سبب اضاعة ركلة جزاء السوبر ضد الزمالك وفايلر دعمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث السنغالي اليو باجي مهاجم الأهلي عن اضاعة ركلة الجزاء في مباراة السوبر ضد الزمالك والتي خسرها فريقه، قائلا: كنت اسجل كل ركلات الجزاء في مشواري ولكني غيرت قراري قبل تسجيل الكرة.

قال بادجي في تصريحات لبرنامج "حوار خاص" والذي يقدمه الإعلامي أسامة حسني على قناة النادي الأهلي، كان يتوجب علي ألا أغير قراري وفايلر دعمني وقال لي لا عليك ولابد أن تتعلم من هذه الأخكاء حتى لا تكررها مرة ثانية في الفترة القادمة.

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دد على أنه جاء إلى الأهلي من أجل تحقيق هدف شخصي وسيكون شيء جيد بالنسبة له لو صنع تاريخا مع الأهلي لاسيما أنه وقع 4 سنوات مع الأهلي ولم يمضي سوى شهرين منهم، وأرى أن الفترة المقبلة ستساعده على تقديم كل ما لديه وهو لاعب دولي ومحترف وعليه أن يلعب بنفس المستوى.

أضاف: أتمنى تسجيل الأهداف لأنه دوري وكذلك مساعدة زملائي وأحتاج تركيز عالي، من أجل المساهمة في صناعة تاريخ داخل الأهلي.