شكرا لقرائتكم بادجي عن مشادته مع رمضان صبحي: ما حدث مجرد عصبية ملعب وهو لاعب كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف السنغالي اليو باجي مهاجم الأهلي تفاصيل مشادته مع زميله رمضان صبحي خلال احدى التدريبات السابقة للفريق الأحمر. قال بادجي في تصريحات لبرنامج "حوار خاص" والذي يقدمه الإعلامي أسامة حسني على قناة النادي الأهلي، : "أكن كل التقدير لرمضان وهو شخص لا يتحدث كثيرا وما حدث مجرد شد ملعب، وبعض الوقت تكون العصبية مرتفعة وننفعل على البعض ولكن لم يحدث شيء شخصي وتحدثنا سويا بعد المران وطوينا الصفحة، وما حدث مجرد زيادة حماس بين اللاعبين بخلاف أن الجو كان حارا، وكل شيء تلاشى بعد ذلك. Advertisements شدد على أنه يكن كل الاحترام لرمضان، وهو لاعب قوي جدا وأعلم أنه كان يلعب في أوروبا وهو لاعب مهم بالنسبة للفريق، وهو لاعب كبير ويتفهم أن ما حدث مجرد عصبية، والأهم أن نبقى أخوة

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