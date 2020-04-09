شكرا لقرائتكم بادجي: استفدت من توقف النشاط الرياضي.. وأحرص على قرآة القرآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى السنغالي اليو باجي مهاجم الأهلي أن فيروس كورونا فيروس خطير ويحرص على التدرب بجدية في المنزل وتنفيذ المطلوب منه خلال الفترة الحالية، من أجل الحفاظ على لياقتي البدنية.

قال بادجي في تصريحات لبرنامج "حوار خاص" والذي يقدمه الإعلامي أسامة حسني على قناة النادي الأهلي، فترة توقف النشاط في مصر فرصة للتأقلم مع الفريق والاستعداد بقوة كوني انضممت للفريق في وقت متأخر، مشيرا غلى أنه سيبذل ما بوسعه التدريبات المنزلية من أجل رفع لياقته البدنةي.

أوضح أنه فضل البقاء في مصر ولم يفكر في العودة لبلاده، موضحا أنه يستغل الوقت في التدرب وقضاء بعض الوقت مع اصحابه وقراءة القرآن والدعاء من أجل عودة لنشاط.

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أضاف، انه اكتسب خبرات كبرة من اللعب مع منتخب السنغال للشباب وسجل 4 أهداف مع المنتخب وهو رقم قياسي لم يسجله أي لاعب آخر، موضحا أن فترة منتخب الشباب كانت مهمة في مسيرتي.

استطرد: اول نادي لعبت له في قريتي وكان يلعب في الدرجة الثلاثة.