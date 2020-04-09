شكرا لقرائتكم بادجي: رفضت عرضا مغريا في الصين قبل الانتقال لرابيد فيينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح السنغالي اليو باجي مهاجم الأهلي وصلني عدة عروض بعد تألقي مع منتخب نسور التيرانجا ولمن فضلن الانتقال للدوري السويدي، وبعد الانتقال إليه ، وسجلت في كل مباريات الديربي بالسويد وكنت العب في فريق كبير ولم يكن سهل تحقيق كل ما أتمناه.

قال بادجي في تصريحات لبرنامج "حوار خاص" والذي يقدمه الإعلامي أسامة حسني على قناة النادي الأهلي، آخر موسم في السويد كنت في القمة

كشف: هناك نادي صيني قدم عرضا ماليا مناسبا ولكني رفضلت وأجبروني على الانتقال للصين ولكني رفضت وهم غضبوا مني وكنت افضل اللعب لنادي اميان، ووصلني عرض رابيد فيينا في آخر يوم بالانتقالات وكنت راغبا في الرحيل بأي شكل لذا وافقت على العرض".