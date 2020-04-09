شكرا لقرائتكم سلتا فيغو يتوصل لاتفاق على خفض الرواتب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انضم نادي سلتا فيغو يوم الخميس لفرق الدوري الإسباني لكرة القدم التي توصلت إلى اتفاق مع لاعبيها لخفض رواتبهم بهدف الحد من التأثير الاقتصادي لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

ولم يعط النادي أرقاما لكنه قال إن التخفيضات ستطبق على الرواتب التي تتجاوز مستوى معينا غير محدد وستشمل المدربين ولاعبي الفريق الأول والمديرين وبعض أعضاء الجهاز الطبي.

وسبق لفرق أخرى بينها برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، أن أعلنت عن اتفاقات مماثلة. كما أعلن ريال مدريد يوم الأربعاء عن اتفاق مع لاعبي فريقي كرة القدم وكرة السلة.

وتعد إسبانيا ثاني أكثر البلدان تضررا بالفيروس في أوروبا بعد إيطاليا مع ما يزيد عن 15 الف حالة وفاة و152 ألف إصابة معلنة وفق ما أفادت السلطات الصحية.