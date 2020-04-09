شكرا لقرائتكم خبر عن اليو بادجي : فضلت الأهلي على أوروبا ..وأمير توفيق يكشف كواليس الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السنغالي اليو بادجي مهاجم النادي الأهلي عن أسباب انتقاله وتفضيله الفريق الأحمر رغم تلقيه العديد من العروض قبل اللعب اليه.

وقال بادجي في تصريحات لقناة الأهلى :"أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي هو من اقنعني بالانتقال للأهلي رغم اني تلقيت عروض من روسيا وكرواتيا..الأهلي كان أكثر الأندية جدية في التفاوض معي ورحبت باللعب لأنه نادي كبير سيمكني من العودة من جديد لأوربا وهناك الكثير من اللاعبين الذين حققوا امجاد معه.

من جانبه أكد أمير توفيق في مداخلة هاتفية لقناة الأهلي أن المفاوضات مع بادجي لم تستغرق وقت طويل مؤكداً أنه تحدث معه هو ورينيه فايلر المدير الفني للفريق، كاشفاً أن بادجي كان يرغب بقوة في اللعب للأهلي من أجل اللعب في بطولة دوري أبطال افريقيا كما أنه رأي أن الأهلي هو المحطة الأنسب له في الفترة الحالية.

وأضاف أمير توفيق أن التجديد لفايلر يسير في الاتجاه الإيجابي وهناك رغبة من الطرفيين في تمديد التعاقد، رافضاً الكشف عن احتياجات المدرب السويسري الفنية، ويحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار في تدريبات لاعبي الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التي قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا في العالم.

وكان فاير قد طالب لاعبي الأهلي بعمل تحدي فيما بينهم يقوم على خوض كل لاعب لتدريب معين ويقوم بارساله للاعب الذي يليه على مستوى أرقام الفريق مما يعني أن يقوم اللاعب رقم 1 بخوض مران معين ثم يرسله للاعب رقم 2 واللاعب رقم 2 يرسله للاعب رقم 3 وهكذا بحيث يكون الأمر بمثابة التحدي التدريبي بين اللاعبين.

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