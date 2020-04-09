شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير لـ" أيمن أشرف " فى عيد ميلاده : كل سنة وأنت لابس أشيك جرفتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر سعد سمير مدافع فريق الأهلي صورة تجمعه بالثنائي أيمن أشرف وأحمد حجازي عبر الاستورى الخاص بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام احتفالا بعيد ميلاد زميلة أيمن أشرف .

وعلق سعد سمير قائلا " كل سنة وأنت طيب يا أيمن، كل سنة وأنت لابس أشيك جرفتة انت واللي جنبك" .. مع العلم أن ما يقصده سعد سمير هو المدافع الدولى أحمد حجازى فى مرحلة الناشئين.

و يحتفل أيمن أشرف لاعب الفريق الاحمر اليوم الخميس بذكرى ميلاده الـ29.

وكان سعد قد زامل أيمن أشرف وأحمد حجازي في جميع المنتخبات الوطنية بالمراحل السنية المختلفة، وكانوا ضمن عناصر منتخب الشباب الذي شارك في كأس العالم للشباب عام 2011.

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احتفل النادى الأهلى بعيد ميلاد لاعب الفريق أيمن أشرف، وكتبت صفحة الأهلى على تويتر "عيد ميلاد سعيد" مصحوبة بصورة أيمن أشرف.

ويحتفل أيمن أشرف مدافع النادى الأهلى اليوم بعيد ميلاده الـ29 فهو من مواليد 9 أبريل 1991، وبدأ أشرف مسيرته الكروية مع النادي الأهلي، فهو أحد ناشئ الفريق، حيث كانت أول مباراة له بقميص القلعة الحمراء أمام اتحاد الشرطة عندما رحل جيلبيرتو عن الفريق، كما شارك أيضًا في مباراة الأهلي والزمالك موسم 2010 في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الايجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.