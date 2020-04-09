شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور يكشف مصير مباراة الزمالك والرجاء وموقف أحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن موعد إقامة مباراة نصف نهائى إفريقيا بين الأبيض والرجاء المغربى فى البطولة دورى أبطال إفريقيا، لم يتم حسمه بشكل نهائى من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، حتى الآن، مشددًا على أن الكاف حاله كحال باقى الاتحادات القارية والمحلية فى العالم، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.

أضاف حمادة أنور فى تصريحات إذاعية لراديو مارس المغربى، أن مجلس الزمالك لم يصله حتى الآن، أى بيانات رسمية من قبل الاتحاد الإفريقى بخصوص موعد إقامة مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى نصف نهائى البطولة الإفريقية سواء باللعب على نفس النظام السابق، أو بإقامتها بنظام المباراة الواحدة، مضيفًا: "ننتظر عودة الطيران والمباريات وكاف لا يستطيع التحديد إلا بعد عودة الحياة إلى طبيعتها".

فيما علق عضو الزمالك على مستوى الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبا الأبيض، منذ قدومهما لصفوف القلعة البيضاء مطلع الموسم الجارى، قائلاً: "بن شرقى وأوناجم يقدمان مستويات طبية سواء مع الزمالك وساعدوا الفريق بالتتويج ببطولتى السوبر المصرى والإفريقى على حد سواء".

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وأضاف أنور: "إنهما لاعبان من طراز فريد ولهما خبرات واسعة وملتزمين فى المعلب وخارجه وجودهما فرق كثيرًا مع الأبيض مع مجموعة اللاعبين وهما من أفضل اللاعبين المحترفين وعلى مستوى عالى أخلاقيًا وفنيًا أفادا الكرة المصرية كثيرًا، ونفس الحال بالنسبة لمواطنيهما حميد أحداد وخالد بو طيب".

وكشف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن جميع لاعبى الفريق، يؤدون تدريبات يومية فى منازلهم للحفظ على اللياقة البدنية، مؤكدًا أن التدريبات تتم جميعه بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، متابعًا: "هناك برنامج خاص عبر "الواتس اب" ويتم تجميع اللاعبين عبر جروبات ويخضع جميع اللاعبين لتمارين معينة يتم تنفيذها حسب إمكانيات كل لاعب فى منزله على قدر الإمكان للحفاظ على الوزن بتعليمات طبيب التغذية الذى يحثهم على ضرورة تناول أنواع معينة من الأكل".

وتابع حمادة أنور حديثه قائلا: "حال لاعبى الزمالك مثل أغلب أندية العالم، حيث تتم التدريبات المنزلية فى حديقة المنازل عبر التواصل مع المديرين الفنين للاعبين للحفاظ على اللياقة البدنية لحفاظ على المرونة بالتنسيق مع الفرنسى كارتيرون".

فيما أكد حمادة أنور، على صعوبة مشاركة حميد أحداد نجم الزمالك المعار إلى صفوف فريق الرجاء المغربى، مضيفًا: "أحداد يغيب عن نصف نهائى إفريقيا بسبب وجود شرط جزائى فى عقده يمنعه من اللعب امام الزمالك وحال مشاركته فإنه سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة عليه لصالح الأبيض وبالتالى فأتوقع أنه سيكون غائب عن المباراة".