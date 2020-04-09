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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يدرس تعديل عقود اللاعبين بسبب فيروس

اتحاد الكرة يدرس تعديل عقود اللاعبين بسبب فيروس كورونا

اتحاد الكرة يدرس تعديل عقود اللاعبين بسبب فيروس كورونا

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اتحاد الكرة يحذر الأندية من العودة للتدريبات قبل نهاية أبريل

 

 

اتحاد الكرة يحذر الأندية من العودة للتدريبات قبل نهاية أبريل

الأولمبية تخاطب الاتحادات لمعرفة اضرار تأجيل اولمبياد طوكيو

الأولمبية تخاطب الاتحادات لمعرفة اضرار تأجيل اولمبياد طوكيو

 

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