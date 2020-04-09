شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابى: هذا ما كنت سأفعله لو كنت مكان أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أسامة عرابى نجم الأهلى الأسبق على أزمة تجديد أحمد فتحى عقده مع الإدارة الحمراء وتفضيله الرحيل لاختيار نادى أخر يختم فيه مشواره الكروى.

أوضح نجم الأهلى الأسبق إن الإدارة الحمراء تعاملت باحترافية في ملف تجديد الجوكر لافتا إلى أن الإدارة لم تتأخر بل قدمت له عرضا محترما يليق بمكانة اللاعب.

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وأبلغ أحمد فتحي إدارة نادي الأهلي برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ومن جانبه وجه النادي الأهلي رسالة مقتضبة لأحمد فتحي بعد اعلانه الرحيل رسمياً عن النادي بنهاية الموسم الجاري، جاء نصها كالتالي :"أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".

وخاض أحمد فتحى الشهير بـ"الجوكر" مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

وبدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.