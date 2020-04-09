شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي: ليس لدينا تصور للموسم الجديد وهذه الفترة يحتاجها الدوري الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية عدم وجود رؤية مستقبلية للنسخة المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز سواء كانت بنظام المجموعتين أو دوري من دورين كما هو مطبق حالياً قائلاً: الأمر مستبعد تمامًا خلال الفترة الحالية وسيأتي اليوم الذي سنحدد فيه ما إذا كان دوري المجموعتين مفيدا لإعادة ضبط مواعيد المسابقات من جديد.

وتحدث جمال محمد علي عن لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة مؤكداً أنه من حق أندية الدرجة الرابعة بالجمعية العمومية أن تنضم حال ما إذا طبقت كافة الشروط الخاصة بقطاع الناشئين وتنشيط الكرة الشاطئية والنسائية وغيرها. وتلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تفيد بتأجيل مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام كينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والمقرر لها في الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر فى وقت سابق تأجيل مباريات تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى كان محدد لها الفترة من 25 حتى 31 مارس الماضى فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا من القادمين من أوروبا.

ونشر "كاف" عبر موقع تويتر بيانًا رسميًا موقع من السكرتير العام الجديد عبد المنعم باه يوضح فيه تأجيل المباريات حفاظا على سلامة اللاعبين فى الدول الأفريقية.

كان منتخب مصر يستعد لمواجهتي توجو يومي 26 و29 مارس الماضي على الترتيب في المجموعة السابعة وضم الفراعنة 4 لاعبين محترفين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) وتريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وخضع الأخير لاختبار فيروس كورونا مؤخرًا في ناديه اليونانى.