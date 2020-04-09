شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل كأس العالم لناشئي السلة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولى لكرة السلة " فيبا "تأجيل منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة ، و التى كان من المقرر إقامتها فى الفترة من 4 إلى 12 يوليو المقبل ببلغاريا .

وكان من المقرر أن يشارك فى البطولة المنتخب الوطنى لكرة السلة للناشئين ، حيث أوقعت القرعة منتخب الفراعنة فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات استراليا وكندا و إيطاليا .

وجاء قرار التأجيل من جانب الاتحاد الدولى ، لتقام فى الفترة من 15 إلى 23 أغسطس، وهو نفس موعد إقامة بطولة كأي العالم للناشئات والتى تقام برومانيا ، على أن يكون هذا الموعد مبدئيا على أن يتم اتخاذ القرار النهائي في منتصف شهر مايو المقبل وفقًا لتطورات الوضع العالمي بشأن فيروس كورونا المستجد.

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قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة استمرار تعليق النشاط الرياضى بالاتحاد، وغلق مقر الاتحاد كاملا لحين فك حظر التجوال.

وأكد مجدى أبو فريخة أن مقر الاتحاد مغلق، ولم يتوجه أى موظف إلى الاتحاد فى ظل توقف النشاط وفرض حظر التجوال، ولن يتم استئناف النشاط إلا بعد إخطارنا بذلك من المسئولين.

وأضاف رئيس الاتحاد أنه يتم التواصل مع الاتحاد الدولى والعربى والأفريقى أون لاين، وعبر الفيديو كونفرانس حال عقد اجتماعات.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة عقد أمس الأول اجتماعًا هو الأول من نوعه بين اتحادات الألعاب المصرية عن طريق الفيديو كونفرانس لتفادى التجمعات وفقًا للإجراءات الوقاية والاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد