اخبار الرياضه

لمواجهة كورونا ...الجزيرة يخصص مبني بالفرع الجديد للحجر الصحى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة ...الجزيرة يخصص مبني بالفرع الجديد للحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة نادى الجزيرة عن إتاحة مبني بالكامل داخل الفرع الجديد لنادى الجزيرة بمدينة 6 أكتوبر وذلك تحت تصرف وزارة الصحة المصرية لاستخدامه للحجر الصحى ، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع أشرف صبحى وزير الشباب و .

 

أعرب  أشرف صبحى للمهندس عمرو جزارين رئيس نادى الجزيرة تقديره لمجلس إدارة النادى ولجميع أعضائه لحرصهم على المشاركة في تقديم الدعم للمنظومة الصحية المصرية لإعانتها في جهودها لمواجهة ،مشيراً أنه يثمن تلك المبادرات المجتمعية التي يقدمها العديد من المؤسسات والرياضيين أيضاً لأنهم جزء من النسيج الوطنى للمجتمع المصرى بما يدفعهم الوقوف دائماً للوقوف إلى جانب وطنهم وخاصة في تلك الأزمة التي يواجهها العالم أجمع.

Advertisements

 

ومن جانبه اكد عمرو جزارين أن نادى الجزيرة كمؤسسة رياضية مصرية لا تنفصل عن المجتمع المصرى وتسعى دائماً لأن تكون جزءاً من الحلول المتاحة لدى الدولة لمواجهة أية أزمات او مشكلات وخاصة تلك الأزمة التي تضرب جميع دول العالم ، مؤكداً أن المبنى الذى تم تخصيصه هو مبني جديد بالكامل تم إنشاؤه مؤخراً ضمن مرافق ومنشآت الفرع الجديد والذى قام بافتتاحه المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورافقه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال نهاية شهر فبراير الماضى.

الجزيرة 2
الجزيرة 2

الجيزرة يوفر حجر صحى
الجزيرة يوفر حجر صحى

حجر صحى بنادى الجزيرة
حجر صحى بنادى الجزيرة

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لمواجهة كورونا ...الجزيرة يخصص مبني بالفرع الجديد للحجر الصحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا