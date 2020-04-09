شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض تحديد خارطة طريق الزمالك الموسم المقبل قبل تجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، حقيقة عدم مفاتحة مسؤولى القلعة البيضاء له حول تجديد عقده مع الفريق، بأن ما حدث إنه تم سؤاله حول استقراره عن الراحلين والقادمين إلى الفريق فكان رده إنه لن يستطيع التحدث عن الموسم المقبل خاصة إن عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالى الذى مازال لم ينتهى بعد.

وكشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك إن المدرب الفرنسى على تواصل مستمر مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى الأبيض فى مختلف الأمور سواء مسألة عقده أو صفقات الفريق أو الاستعدادات المختلفة للفريق فى المرحلة الجارية فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويحرص الفرنسى كارتيرون على متابعة حالة لاعبى الزمالك بصورة دورية، حيث يخضع عدد من اللاعبين لتدريبات مختلفة خلال الفترة الحالية ما بين الاستعانة بأجهزة الجيمانزيوم فى المنزل أو خوض تدريبات الضغط والتحمل بخلاف تدريبات الجرى التى حرص على أدائها عدد كبير من لاعبى الفريق وعلى رأسهم طارق حامد لاعب الوسط، إلى جانب التدريبات فى ملاعب مفتوحة ويتصدر هؤلاء اللاعبين، الحارس محمد أبو جبل الذى خاض تدريباته فى مركز شباب الواسطى فى محافظة أسيوط، حيث حصل على البرنامج التدريبى من الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى كارتيرون ويقوم بتنفيذه.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ويسعى مسئولى الأبيض للاستفسار من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف، عن مصير إقامة المباراتين فى الفترة المقبلة، بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا.