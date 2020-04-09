عودة الطيران تحسم تجديد عقد فايلر مع الأهلي

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحسم عودة الطيران ملف تجديد عقد السويسري رينيه فايلر مع الأهلي، بعد أن توصل الطرفان لإتفاق بشأن استمراره مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة بعد نجاحه الكبير مع الفريق وحتى إيقاف النشاط الرياضي في مصر والعالم بسبب فيروس كورونا.

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ويملك فايلر في جعبته العديد من العروض للرحيل أبرزها من أحد اندية القمة في الدوري السعودي وأحد الأندية الإماراتية إلا أن رغبته حتى الأن هي الاستمرار في الأهلي، وكلفت لجنة التخطيط بالأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بالدخول في مفاوضات رسمية مع ساشا وكيل رينيه فايلر المدير الفني للفريق لتجديد عقده واستمراه مع الفريق خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي رحب فايلر بتجديد عقده، فى الوقت الذى يرفض فايلر التوقيع بشكل رسمي قبل الحصول على الضوء الأخضر من أسرته بالموافقة على استمراره فى الدوري المصري.

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واستقر مسئولو الأهلى على رفع راتب فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل.

ويتضمن عقد فايلر الحالي مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولتي الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد عليه دفع راتب ستة أشهر كشرط جزائى، كما يتضمن العقد أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتى الدورى أو أفريقيا، ويرغب الأهلى فى تجديد عقد فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا لرغبة النادي في تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التي حققها المدرب السويسري مع الفريق حتى الآن.