شكرا لقرائتكم خبر عن اليو بادجي : مُلتزم ببرنامج فايلر في المنزل ..أجيد الطبخ ولعب البلاي ستيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السنغالي اليو بادجي مهاجم النادي الأهلي أنه يحرص على أداء التدريبات المنزلية والموضوعة من قبل السويسري رينيه فايلر المديرالفني للفريق، مؤكداً أنه لا يخرج من المنزل لحماية نفسه وحماية من حوله من خطورة فيروس كورونا.

وقال اليو بادجي في تصريحات لقناة ناديه :"انتهز فترة التوقف لإعداد نفسي بشكل جيد للوصول لأفضل مستوى لي..جاهز لاستئناف النشاط في أي وقت، وأضاف بادجي أنه يشغل فراغه خلال فترة التوقف بالطبخ ولعب البلايستيشن وسماع الموسيقي الهادئة مع أصدقائه.

ويحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار في تدريبات لاعبي الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التي قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا في العالم.

وكان فاير قد طالب لاعبي الأهلي بعمل تحدي فيما بينهم يقوم على خوض كل لاعب لتدريب معين ويقوم بارساله للاعب الذي يليه على مستوى أرقام الفريق مما يعني أن يقوم اللاعب رقم 1 بخوض مران معين ثم يرسله للاعب رقم 2 واللاعب رقم 2 يرسله للاعب رقم 3 وهكذا بحيث يكون الأمر بمثابة التحدي التدريبي بين اللاعبين.