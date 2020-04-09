شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: نحتاج فترة إعداد لعودة الدورى وندعم لاعبى المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق الإسماعيلي أن مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجاري، وتوقف النشاط يلزم اللاعبين الكبار بمبادرة دعم لاعبي الدرجة الثانية و الثالثة.

وأوضح سعفان الصغير خلال تصريحات إذاعية قائلا : "الأندية بعيدة عن كرة القدم منذ شهر، أرى أن أزمة كورونا تزيد في مختلف قارات العالم، ونترقب عودة النشاط الرياضي هذا الموسم ، نحتاج بعد هذه الراحة الطويلة شهرا لإعداد اللاعبين، ما يعني أن استئناف البطولة سيكون بحلول شهر يونيو.

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أشار سعفان الصغير عن مبادرة لاعبي الدراويش، تجاه للاعبي الدرجة الثانية والثالثة، بعد توقف النشاط الرياضي، بسبب فيروس كورونا قائلا " لقد تحدث اللاعبون الكبار بالفريق باهر المحمدي ومحمود عبد العاطي دونجا، وعماد حمدي وعبد الرحمن مجدي، عبر تطبيق واتس آب، واتفقوا على تخصيص جزء من مستحقاتهم المالية التي ستصرف خلال أسبوع للتبرع للاعبي الدرجة الثانية والثالثة و أن الجهازين الفني والإداري للفريق سوف يساهمان بمبلغ مالي في هذه الحملة" .

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الإسماعيلى عبر إنستجرام جانباً من استعدادات لاعبى الفريق لعودة النشاط الكروى، وحدد الجهاز الفنى للدراويش، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، ثلاثة ممنوعات للاعبين خلال فترة الحجر المنزلى، وأرسل المدرب الفرنسى رسالة للاعبيه عبر جروب التواصل الاجتماعى حذرهم خلالها من زيادة الوزن وتجاهل تنفيذ البرامج البدنية التى حددها لهم فى وقت سابق، وكذلك عدم إغلاق الهواتف المحمولة لسرعة التواصل فيما بينهم .