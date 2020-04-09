شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي يكشف سر انفعال جوزيه عليه بسبب التدريب فى إيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالي كواليس العمل مع البرتغالي مانويل جوزيه في تجربته بإيران عقب رحيله عن الأهلي.
وعلق أحمد ناجي على مسيرته في الكرة عندما كان حارسا للمرمى، ثم الاعتزال المبكر والاتجاه للتدريب حيث قال : "نجحت في التدريب اكتر من الملاعب وتوهجت اكتر في تدريب حراس المرمى وكان حظي جيد اني أدخل مهنة التدريب مبكرا لأنها مهنة مرهقة وكان حظي في التدريب أكبر من الملاعب".
وعن اخفاق منتخب مصر في أمم إفريقيا الأخيرة بالقاهرة أكد أن قرار مصر باستضافة امم افريقيا اربك حساباتنا وكان هناك لاعبين في القوام الاساسي أصبحوا خارج الحسابات، وتم تغيير خطة التحضير بعد قرار إقامة المنافسات على الأراضي المصرية.
أوضح: "اتخذت موقفا انسانيا وقررت عدم العمل مدربا حراس مرمى بعد مدربين تربطني بهم معهم علاقة ود أو خلف أحد أبنائي الذين دربتهم من قبل، قائلا: "عملت في سموحة لان عماد المندوه مرتبط بحسام حسن وكان طبيعيا أن يرحل معه، كما أن حمادة صدقي المدير الفني عرض اسمي على فرج عامر رئيس النادي وكان سعيدا للغاية بعد علمي بترحيبي على التواجد بسموحة".
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