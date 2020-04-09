شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نادي نيوكاسل الإنجليزي في سباق ضم محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الأنجليزي ومنتخبنا الوطني تمهيداً لضمه بداية من الموسم المقبل، حيث تم ترشيحه من قبل كشافين النادي وكذلك مدرب الفريق الأنجليزي.

ويقدم تريزيجيه مستويات جيدة مع أستون فيلا الأنجليزي هذا الموسم قبل توقف النشاط الكروي في أنجلترا والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبرى ومنها نيوكاسل وجالطة سراي التركي.

وانضم النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، إلى المبادرة التى أطلقها نجوم الدوري الإنجليزي، من أجل دعم الخدمات الصحية فى بريطانيا.

نشر تريزيجيه، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، بيان لاعبو الدوري الإنجليزي، الذى أعلنوا من خلاله عن مبادرة، من أجل جمع التبرعات، لدعم الخدمات الصحية فى بريطانيا، فى ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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أصدر لاعبو الدوري الإنجليزي، بيانا أكدوا فيه على تشكيل مبادرة، لدعم الخدمات الصحية فى المملكة المتحدة، من أجل توفير العلاج والإغاثة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان لجوردان هيندرسون، قائد فريق ليفربول، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، وهارى ماجواير، قائد فريق مانشستر يونايتد، جهودا كبيرة من أجل تكوين هذه المبادرة، لجمع 4 مليون إسترليني، بالتعاون مع رابطة اللاعبين المحترفين.