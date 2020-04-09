شكرا لقرائتكم خبر عن كيف علق محمد فاروق على فكرة التجديد لـ أحمد فتحى مره اخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد فاروق نجم النادي الأهلى السابق على مسألة عودة أحمد فتحى نجم الأهلى المنتهي تعاقده مع الفريق الموسم الحالي

وقال فاروق في تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة" أن وضع أحمد فتحي صعب فى الفترة الحالية

وكان قد انتقد الإعلامى أحمد شوبير هجوم بعض من جماهير النادى الأهلى على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفضهم عودة أحمد فتحى مرة أخرى للقلعة الحمراء قائلا : " الناس اللى هترفض عودة أحمد فتحي للأهلي بقولهم إيه علاقة ده بالمبادئ والقيم "

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية : " أحمد فتحي لم يخطئ بإيقاف مفاوضات الأهلي والعودة لها مرة أخري والقرار الأخير للنادي"

وكان قد أبلغ أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي مؤخرا إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، قبل أن يتعثر إنضمامه إلى صفوف بيراميدز .

وأكد مسئولو الأهلي أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحي مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

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وعرض الأهلي على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.

وفي سياق متصل نفت تقارير صحفية تونسية ما تردد عن تلقي حمدي النقاز لاعب الزمالك عرضاً للأنتقال لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعويض رحيل أحمد فتحي.

وقال موقع "الحصاد" التونسي أن حمدي النقاز لم يتلقى عروضاً طوال الفترة الماضية من أندية مصرية لاسيما الأهلي للأنتقال إلى إحداها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مشيرة إلى أن اللاعب يعد أحد أهداف ناديي الترجي والنجم الساحلي.

وذكرت الصحيفة أن حمدي النقاز لم يحسم حتى الآن وجهته المقبلة سواء بالعودة إلى تونس واللعب في صفوف أحد ناديا النجم الساحلي والترجي أو الأنتقال إلى الخليج بعدما تلقى عروضاً من أندية سعودية.

وأضافت الصحيفة أن حمدي النقاز أبدى ترحيبه باللعب في النادي الأهلي، لكنه لم يتلقى عرضاً من نادي القرن الافريقي حتى الآن.